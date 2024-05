Michaelerplatz wird „08/15-Ort ohne Charakter“

Sorge um „Charakter von speziellen Orten in Wien“

Das Argument der Stadt, dass ein klimafitter Michaelerplatz so aussehen müsse, lässt Lička nicht gelten: „Um diese Optik führt eben schon ein Weg herum.“ Es brauche etwa kein „Wasserspiel, wie man es auf jedem Spielplatz und in jedem Bezirk finden könnte“. Ihr geht es außerdem „nicht nur um den Michaelerplatz: Es geht darum, dass spezielle Orte in Wien mit ihrem ganz eigenen Charakter nicht in 08/15-Plätze verwandelt werden.“