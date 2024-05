Michaelerplatz neu: Weltkulturerbe wackelt

Kommentar von Dr. Karlheinz Roschitz: Klimagerecht „behübschen“

Entsetzen, Aufregung, Empörung, was da klammheimlich gebuddelt wird! Es hagelt Angriffe. 100 internationale Architekturexperten protestieren in einem Brief an Bürgermeister Michael Ludwig: Der Michaelerplatz soll mit Bäumen, Wasserspielchen, Gras- und ein paar putzigen Blumenbeetchen neugestaltet werden.