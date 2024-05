Betrunken auf Straße spaziert und Polizei verletzt

Mehrere Anzeigen erhielt am 1. Mai die Polizei in Obervellach. „Ein Mann geht betrunken auf der Bundesstraße und gefährdet den Verkehr“, riefen mehrere Passanten an. Gegenüber der Polizei verhielt sich der 26-Jährige aggressiv und unkooperativ. Er ging auf die Polizisten los und trat gegen den Dienstwagen. Der Lenker wurde festgenommen.