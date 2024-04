Auto wird noch viele Jahre schneller als Zug sein

Bremse bei Verlagerung des Güterverkehrs

„Gerade in einem immer engen zusammenwachsenden Europa und vor dem Hintergrund der klimaschonenden Mobilität ist ein rascher Ausbau der Summerauerbahn unumgänglich. Nur so kann der angestrebte Umstieg auf klimafreundliche Mobilität und die damit einhergehende Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene zur Realität werden“, betont Angelika Winzig, die Spitzenkandidatin der Volkspartei für die EU-Wahl am 9. Juni.