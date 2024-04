Gehen Sie nachts alleine über den Reumannplatz?

Versorgung und Visionen: „Wie soll die Gesundheitsversorgung für alle Wien sichergestellt werden?“ Leserin Brigitte Haselbach möchte vom Bürgermeister wissen: „Wie wollen Sie sicherstellen, dass trotz Fachkräftemangel im medizinischen und pflegerischen Bereich die gesundheitliche Versorgung für alle gewährleistet bleibt?“ „Das Gesundheitswesen funktioniert in der Stadt sehr gut“, macht der Bürgermeister klar. Es gäbe jedoch Herausforderungen im Gesundheitsbereich, was neue Mitarbeiter betrifft. Die Stadt habe daher das Wiener Pflegegeld von 400 Euro monatlich eingeführt, welches kürzlich vom Bund auf 600 Euro erhöht wurde. Die Ausbildungsplätze in der Pflege konnten verdoppelt werden. Hier bewege sich jetzt erfreulicherweise sehr viel. Allerdings dauere es noch zwei bis zweieinhalb Jahre, bis die neuen Pflegekräfte am Krankenbett stehen werden, so Ludwig.