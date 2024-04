Brauerei-Chef: „Das Bier ist viel zu billig“

Zwar stöhnen viele, weil ein Bier in der Gastronomie oft schon fast sechs Euro kostet, doch in Supermärkten wird der Gerstensaft weiterhin verschleudert. „Bier wird zu 75 Prozent in Aktion verkauft, Tendenz steigend“, so Tobias Frank, technischer Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, zur „Krone“.