Milliardenbewertung für ChatGPT-Rivalen aus Paris

Die Bewertung des französischen OpenAI-Rivalen Mistral steigt in atemberaubendem Tempo. Der Nachrichtenseite „The Information“ zufolge will der Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI) mehrere hundert Millionen Dollar frisches Kapital aufnehmen und strebt dabei eine Bewertung von fünf Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro) an.