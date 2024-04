Künstliche Intelligenz: Jeder 3. hat Angst um Job

Dass die KI-Nutzung in vielen Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, zeigt sich daran, dass nur 12 Prozent der Arbeitgeber und 9 Prozent der Betriebsräte sagten, sie spiele in ihren Firmen bereits eine große oder sehr große Rolle. Dass dies in Zukunft so sein werde, erwarten allerdings 72 Prozent der Unternehmens- und 57 Prozent der Belegschaftsvertreter. Während die Manager eher die Potenziale sehen, treiben die Belegschaft stärker Sorgen um Themen wie Datenschutz oder Sicherheit um.