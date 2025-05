Frust bei Arsenal! Nächster Rückschlag in der Liga

Die „Gunners“ verloren am Samstag zu Hause gegen Bournemouth nach einer 1:0-Pausenführung 1:2 und liegen drei Runden vor Saisonende nur noch drei Punkte vor Manchester City. Der von Liverpool entthronte Vorjahresmeister hatte am Freitag die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 besiegt. Newcastle United kann am Sonntag bis auf zwei Zähler an Arsenal heranrücken.