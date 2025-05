„Liebe diesen Platz“: Sabalenka siegt in Madrid

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat zum dritten Mal das WTA-1000-Turnier in Madrid gewonnen. Die topgesetzte 26-Jährige behielt am Samstag im Endspiel des Sandplatzevents gegen die auf Position vier eingestufte US-Amerikanerin Coco Gauff nach 1:39 Stunden mit 6:3,7:6(3) die Oberhand. Zuvor hatte sie auch schon 2021 und 2023 die Siegerinnen-Trophäe in die Höhe stemmen dürfen, 2024 hatte sie im Finale gegen Iga Swiatek verloren.