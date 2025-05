Nach Kollision! Strafe für Max, Wut bei Antonelli

Pole-Sitter Antonelli verlor gleich nach dem Start drei Positionen, in der ersten Kurve verließ er im fairen Zweikampf mit McLaren-Pilot Oscar Piastri die Strecke. Auch Lando Norris und Verstappen zogen so an dem Italiener vorbei. Doch für den talentierten Nachwuchs-Piloten sollte es noch bitterer werden.