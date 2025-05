„Ich kann mir vorstellen, bei Rapid zu bleiben!“

Rapid kämpft in den verbleibenden vier Liga-Runden um das Minimalziel Platz fünf und die damit verbundene Chance auf einen Europacup-Platz. Am Sonntag empfangen die Wiener den amtierenden Cup-Sieger WAC rund um Coach Didi Kühbauer. Leihstürmer Dion Beljo kann sich indes vorstellen, auch nächstes Jahr in Hütteldorf zu spielen.