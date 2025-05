Drogenrausch: Welches „Gift“ große Probleme macht

Nicht weniger als zwölf Tonnen (!) Kokain würden sich Konsumenten allein in Österreich pro Jahr in die Nase ziehen, so die alarmierende Schätzung vom rot-weiß-roten Anti-Drogen-Boss Daniel Lichtenegger, dem Leiter des Büros gegen Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt. In früheren Zeiten galt Kokain aufgrund des hohen Preises als Party-Rauschgift der Schönen und Reichen. Dies hat sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert...