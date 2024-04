Familie muss nach Gift-Austritt in Hotel ziehen

Vor einem halben Jahr entgleiste in Wels in Oberösterreich ein Zug mit 40.000 Liter Styrol an Bord. Der giftige Kohlenwasserstoff geriet ins Grundwasser und verbreitete sich Richtung Südosten der Stadt. Mittlerweile schrillen auch in Marchtrenk die Alarmglocken, während es für eine Familie in Wels besonders bitter kam.