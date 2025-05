Bellender Hund verriet zugedröhnten Autodieb

Es waren offenbar Tierfreunde, die am Samstagvormittag in der Traundorferstraße in Linz-Kleinmünchen auf das Bellen eines Hundes aufmerksam wurden und gegen 9.30 Uhr die Polizei alarmierten. Denn bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen war dort eine französische Bulldogge allein in einem Auto eingesperrt.