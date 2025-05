Gesundheitsholding im Würgegriff der Volkspartei

Baut Politik noch vor Wahl den Vorstand um?

Möglich ist, dass die ÖVP in Absprache mit der FPÖ im Hinblick auf die Landtagswahl 2027 in der OÖG überhaupt alles neu aufstellen möchte. Die Vorstände Harnoncourt und Lehner sind ebenfalls bald im Pensionsalter, Schöffl wird nächstes Jahr 60. LH-Vize Haberlander selbst wird ja stets Interesse an einer solchen Spitzenposition nachgesagt...