So schlägt sich der VW e-Golf als Gebrauchtwagen

Qualität: Beim Pickerl schlägt sich der Wolfsburger Stromer sehr gut und deutlich besser als viele Verbrenner-Modelle. Im aktuellen TÜV-Report ist er Sieger in der Kompaktklasse. Der e-Golf meistert fast alle Prüfkriterien ohne Beanstandungen. Allerdings schwächelt ab der ersten Hauptuntersuchung (so heißt die Pickerlprüfung in Deutschland)die Funktion der Fußbremse. Ab der zweiten sollten Gebrauchtwageninteressenten Achsfedern und Dämpfer kontrollieren; sie sind geringfügig schlechter als der Klassendurchschnitt.