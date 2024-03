Senegal: Herausforderer holt spektakulär Wahlsieg

Richtungsweisender Urnengang

Die Wahl um die Nachfolge des seit 2012 regierenden Macky Sall galt als richtungsweisend für das Land mit seinen rund 18 Millionen Einwohnern. Der Senegal ist eine der stabilsten Demokratien Afrikas und hat seit seiner Unabhängigkeit von Frankreich 1960 anders als andere Staaten der Region keinen Umsturz oder Militärputsch erlebt. Sall wird für Erfolge in der wirtschaftlichen Entwicklung in dem Land gelobt, in dem in diesem Jahr die Förderung von Öl und Gas beginnen soll. Menschenrechtler kritisieren dagegen die Einschränkung politischer Freiheiten während seiner Amtszeit.