Wie eBay-Verkäufer mit Fake-Fotos Kasse machen

In den App-Stores und im Internet finden sich unzählige Anbieter sogenannter Face-Swap- oder Nudify-Anwendungen, die entgegen deren Richtlinien oftmals missbräuchlich verwendet werden, um vornehmlich Frauen – sei es die Ex, die heimliche Flamme oder der unerreichbare Pop- oder Hollywood-Star – zu entblößen und in sexuell explizite Darstellungen zu verfrachten.