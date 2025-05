Prinzessin Kates Schleifen-Look geht viral

Nachdem Prinzessin Kate und Prinz William bereits am Donnerstagvormittag beim VE-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey präsent waren, setzte die Prinzessin am Abend bei einem festlichen Konzert auf der Horse Guards Parade, dem glanzvollen Finale der Weltkriegsende-Gedenkfeierlichkeiten, ein weiteres modisches Ausrufezeichen.