„Fehlende Arbeitsmoral“: Faustschlag ins Gesicht

Was sich das schwer übergewichtige und körperlich klar überlegene Opfer im Zeugenstand zunutze macht. Schließlich geht es auch um Schadenersatz. „Bevor er mir eine reingehauen hat, hat er noch Arschloch zu mir gesagt. Ich habe ein Trauma erlitten und will Schmerzensgeld für den abgeschlagenen Zahn. Außerdem will ich per Beschluss die Verhängung eines Näherungsverbotes über den Angeklagten.“ Die Frage des Verteidigers, was er denn eigentlich gearbeitet habe, dass er mit 57 Jahren schon Pensionist sei, lässt dieser unterdessen unbeantwortet. Einziger Kommentar: „Das ist doch Wurst!“