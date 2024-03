Audi Q6 e-tron: Premium-SUV protzt mit Hightech

Lichtsignatur als Weltneuheit

Beim Exterieur setzen die Ingolstädter auf eine evolutionäre Fortschreibung ihrer e-tron-Formensprache. Dank aufrechter Front mit geschlossenem Singleframe und betont breiten Schultern ab der C-Säule wirkt der Q6 e-tron elegant-sportlich und solide. Audi gibt ihm auch eine Weltneuheit mit auf den Weg: die aktive digitale Lichtsignatur. So erzeugen sechs OLED-Panels mit 360 Segmenten am Heck optional alle zehn Millisekunden ein neues Bild. Wird die Warnblinkanlage eingeschaltet, erscheinen kleine Warndreiecke. An der Front kommen zwölf an- und abdimmende Elemente zum Einsatz. Zudem sind bis zu acht Lichtsignaturen des Tagfahrlichts der Matrix LED-Scheinwerfer frei wählbar.