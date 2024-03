Irre: Im Drogenrausch Fast & Furious nachgespielt

Führerschein erst kürzlich zurückerhalten

Den Abschluss machte um 23.21 Uhr eine Kontrolle in Marchtrenk, bei der ein 21-jähriger Mann angehalten wurde. Er hatte seinen Führerschein erst kürzlich nach einem Entzug wegen Drogenkonsums am Steuer zurückerhalten, war erneut beeinträchtigt und wurde positiv getestet. Auch in seinem Fall bestätigte ein Arzt die Fahruntauglichkeit, woraufhin ihm der Führerschein abermals vorläufig abgenommen wurde.