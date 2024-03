Eine Wanderung zwischen den Jahreszeiten

Der Flurname Bazora hat wie so viele Bezeichnungen hierzulande rätoromanische Wurzeln und soll übersetzt so viel wie „obere Wiese“ bedeuten. Damit war ursprünglich das Alpgebiet unterhalb der Gurtisspitze (1778 m) gemeint. Heute bezieht sich der Name Bazora auf eine Rotte (Siedlung mit wenigen Gebäuden in lockerer Anordnung) im Gemeindegebiet von Frastanz sowie auf ein Flurstück, eine Alpe und einen Skilift.