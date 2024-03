Kiew setzt stärker auf Drohnen aus Eigenproduktion

Skyeton stellt die Überwachungsdrohne Raybird her, die im Offlinemodus bis zu 2500 Kilometer weit fliegen kann. Drohnen könnten entscheidend für einen Sieg der Ukraine sein, ist Maxim Lewkiwsky, der technische Leiter des Unternehmens, überzeugt. „Die Russen haben einen enormen Vorteil in Bezug auf die Menge an Leuten, Panzern, Flugzeugen und Geld“, sagt im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. „Wir können also nur gewinnen, wenn wir technologisch überlegen sind.“