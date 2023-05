Mit diesen Drohnen kann Kiew den Kreml erreichen

Der Krieg gegen die Ukraine, der in Putins Reich nicht so heißen darf, hat den Kreml erreicht: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem Angriff auf das russische Machtzentrum, durchgeführt wurde er laut Kreml-Angaben mit ukrainischen Drohnen. Auch Treibstofflager weit hinter der Grenze wurden in den letzten Tagen zum Ziel von Drohnenangriffen. Kiew weist jegliche Verantwortung für die Angriffe zurück. Doch die Technologie dafür hätten Selenskyjs Truppen.