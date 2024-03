Hundeschlittenrennen zum sechsten Mal gewonnen

Drei Hunde verendet

Insgesamt waren mehr als 30 Frauen und Männer am 3. März in Willow mit ihren Hunden an den Start gegangen. Am vergangenen Dienstag hatten bereits sieben Teams auf der Strecke aufgegeben, drei Hunde waren verendet (siehe Video oben). Das Iditarod, das nach einem Fluss und heute verlassenen Ort benannt ist, führt oft bei Schneestürmen und extremen Minustemperaturen durch die Wildnis Alaskas. Es erinnert an eine Hundeschlitten-Expedition im Jahr 1925, bei der Impfstoff gegen einen Diphtherie-Ausbruch nach Nome gebracht wurde.