Schlittenhund nach drei Monaten wieder aufgetaucht

Besitzer reiste aus Frankreich an

Dennoch tauchte Leon erst Ende Mai wieder auf. Die Dorfbewohner und Bewohnerinnen McGraths sichteten den Hund und lockten ihn mit Futter an. Am 4. Juni gelang es ihnen schließlich, das Tier einzufangen. Borges reiste aus Frankreich an und konnte seinen Husky nach fast drei Monaten wieder in Empfang nehmen. Die elf Hunde, die mit dem US-Amerikaner Brent Sass das Rennen gewannen, waren übrigens mehr als acht Tage unterwegs.