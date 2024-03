In 14 Gemeinden bleibt es weiter spannend

In 14 der 119 Salzburger Gemeinden stehen am 24. März Stichwahlen an. Spannend im Flachgau wird es im bisher mehrheitlich schwarzen Strobl. Hier zwingt SPÖ-Kandidat Harald Humer den neuen ÖVP-Mann Christof Hillebrand in den zweiten Wahlgang. „Vier Mandate Verlust tun weh. Der Kurz-Rückenwind war weg“, sagt in Neumarkt Adi Rieger (ÖVP). Er muss gegen SPÖ-Chef David Egger antreten.