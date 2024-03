Das große Erfolgsgeheimnis des Durchstarters Dankl

Von Kater- bis Jubelstimmung war in Salzburg am Montagmorgen alles dabei. In der Mozartstadt jubelten bekanntlich die Sozialdemokraten, vor allem aber auch die Kommunisten. Die ÖVP verlor zwar den Bürgermeistersessel in der Hauptstadt, bleibt aber weiterhin klar die politisch dominante Kraft am Land.