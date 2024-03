Ein Triumph der Alleinkämpfer

Es war Auinger selbst, der sich als zäher Kämpfer an die Spitze der Stadt Salzburg katapultiert hat. So wie in Straßwalchen Tanja Kreer, Georg Djundja in Oberndorf und Alexander Stangassinger in Hallein ihre Anliegen im Alleingang durchboxen müssen. Mit der Rolle des Bürgermeisters in Neumarkt könnte übrigens auch David Egger seine Bestimmung finden.