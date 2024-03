Flughafen-Chefin: „Mache sehr gerne Road-Trips“

Ich bin halt nicht mit allen verwandt, oder auf die gleiche Schule gegangen oder habe an der selben Uni studiert – aber die Salzburger sind nicht viel anders als die Leute am Tegernsee, wo ich zuvor lange gelebt habe. Ich habe sowieso kaum Berührungsängste. Man muss sich eben auf das Umfeld, in dem man ist, ein bisschen einlassen. Egal ob das Shanghai oder Salzburg ist. Da gehört auch dazu zu verstehen, warum Menschen auf Dinge in einer gewissen Art und Weise reagieren. Man muss auch nicht immer alles, was man nicht versteht, sezieren. Man kann es auch mal lassen, wie es ist. Toleranz war ein viel diskutiertes Thema in meiner Kindheit. Mei Vater hat mich und meine Geschwister in die unterschiedlichsten Länger mitgenommen und uns immer erklärt, was man dort darf und was nicht.