Neue Honda Fireblade: Feingeist und Dampfhammer

Kodo der dritte, aus der Drehzahlmitte?

Das mit der Mehr-Power aus dem mittleren Drehzahlbereich muss ich nochmal aufgreifen: Wie gesagt, der Motor ist durchzugsstärker geworden und das Getriebe wurde kürzer übersetzt. Die Testbikes fühlten sich dadurch leistungsmäßig besser an. Ohne einen direkten Vergleich zu haben: Ich denke, dass ich etwa auf einer BMW tendenziell öfter einen höheren Gang verwendet hätte. Aber ich musste zumindest nirgendwo in den ersten Gang zurückschalten. Allerdings hatten die Vorserien-Testbikes einen Zahn mehr am Hinterrad, waren also kürzer übersetzt als die Serienbikes.