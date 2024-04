Gespräche „letzte Chance“ vor Angriff in Rafah

Ägypten über mögliche Flüchtlingswelle besorgt

„Dies ist die letzte Chance, bevor wir nach Rafah gehen“, zitierte die „Times of Israel“ den namentlich nicht genannten israelischen Regierungsbeamten. „Entweder ein Abkommen in naher Zukunft oder Rafah“. Israel will in der an Ägypten angrenzenden Stadt im Süden Gazas die letzten dort verbliebenen Bataillone der Hamas zerschlagen. Ägypten will laut israelischen Medien eine Einigung erreichen, um den Angriff in Rafah abzuwenden. Ägypten ist besorgt, dass Palästinenser in großen Zahlen über die Grenze kommen könnten.