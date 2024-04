Baby Gloria braucht dringend Stammzellenspender

Nur ein Elternteil bei Gloria

Seit der Diagnose muss das in Osttirol geborene Kind fast völlig isoliert auf der Kinderonkologie in der Innsbrucker Klinik leben. „Es darf stets nur ein Elternteil bei ihr bleiben, Besuche sind nicht möglich“, schildert die Leutascherin Katharina „Kethe“ Ganzer, die Tante von Gloria. Zusammen mit der Gemeinde Leutasch und unterstützt vom Kulturhaus Ganghofermuseum hat sie eine Typisierungsaktion für Stammzellenspender ins Leben gerufen. Ein familieninternes Screening verlief negativ. Mit an Bord befindet sich auch der Verein „Geben für Leben“.