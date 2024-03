Auf Flucht vor Polizei aus Auto gesprungen

Zwei weitere Führerscheinabnahmen

Schon am Dienstag verlor auch ein 20-jähriger Klagenfurter seinen Führerschein. Der Probeführerscheinbesitzer wurde in der Villacher Straße in Klagenfurt mit 96 km/h erwischt. Am Mittwoch verursachte dann ein alkoholisierter 25-Jähriger aus Villach auf der Rossegger Landesstraße (L52) einen Unfall, als er plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. „Er kollidierte mit zwei Straßenleitpflöcken und kam nach einigen Metern im Straßengraben zum Stehen“, berichtet die Polizei. Zwar blieb der Mann unverletzt, wegen seiner schweren Alkoholisierung musste er seinen Schein aber abgeben.