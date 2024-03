Berlin - Paris:  Ein Zerwürfnis

„Wenn Putin hustet, sucht Scholz einen Bunker.“ So lautet nur einer der bösen Witze, die derzeit aus dem Hofstaat des französischen Staatspräsidenten Macron an die Medien gestreut werden. Ja, der Präsident selbst ließ seinem Ärger freien Lauf, als er daran erinnerte, dass Berlin anfangs nur Stahlhelme in die Ukraine liefern wollte.