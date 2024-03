Zwist in Europa wegen „Spaltpilz Russland“

Es herrscht Zwist in Europa. Die Beziehungen zwischen Berlin und Paris sind so schlecht wie seit Langem nicht. Und nun liegen sich auch Tschechien und die Slowakei in den Haaren. Der Grund: Russland. Zu groß sind die Differenzen, was den Ukraine-Krieg betrifft und welches Signal man an Moskau senden will. Und im Kreml lacht man sich darüber ins Fäustchen. Denn genau diese Zwietracht will man zwischen den Alliierten säen.