Russisches Patrouillenboot von Drohnen zerstört

Überwasserdrohnen in der Straße von Kertsch

HUR hatte zuvor erklärte, dass Überwasserdrohnen vom Typ Magura V5 das Schiff Sergei Kotow nahe der Straße von Kertsch getroffen und „nachhaltigen Schaden am Heck, an der Steuerbord- und Backbordseite“ verursacht hätten. Die strategisch wichtige Wasserstraße zwischen der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim und der südrussischen Halbinsel Taman ist zu einem wichtigen Schlachtfeld im inzwischen mehr als zwei Jahre andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine geworden.