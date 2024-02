Flugbike & Co: Fünf schräge Premieren aus Genf

Yangwang U8: Jetzt geht’s rund

Er dreht wie ein Kreisel auf der Stelle, kann das Heck seitlich in eine Enge Parklücke ziehen und zur Not sogar eine halbe Stunde im offenen Wasser schwimmen - mit solchen Gimmicks hat es der Yangwang U8 in China bereits zum Star in den sozialen Netzwerken gebracht. Und wer eher in klassischen Kategorien denkt, der bekommt bei dem Koloss mit dem Look des Land Rover Defender und einer Technik wie beim kommenden Mercedes EQG plus Range Extender ebenfalls Schnappatmung: 1.200 PS und 1.300 Nm ermöglichen den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als vier Sekunden und bei Vollgas immerhin bis zu 200 km/h.