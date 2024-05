„Zwischen uns das Leben“: Romantische Liebes-Saga

Ausspannen, Berufliches von sich schieben, zur Ruhe kommen, vielleicht auch eine Thalasso-Therapie – so der Plan des Schauspielers Mathieu (Guillaume Canet), der „Hors Saison“ (so der frz. Filmtitel), also in der Nachsaison, in einem Wellness-Hotel an der bretonischen Küste eincheckt. So ganz will sich die Erholung jedoch nicht einstellen, denn der Kinostar wird von Hotelgästen erkannt.