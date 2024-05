Kleinkind stürzte aus Küchenfenster in die Tiefe

Das zweijährige Mädchen war gemeinsam mit ihren Eltern am Donnerstag in der Küche, als es in einem unbeobachteten Moment auf den Esstisch geklettert sein dürfte und anschließend aus dem offenen Fenster stürzte. „Dabei stürzte das Kind zirka vier bis fünf Meter in die Tiefe“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.