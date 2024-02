Genfer Autosalon: So viel bleibt vom alten Glanz

Aber so international wie in den Vor-Corona-Jahren ist der Medientrupp gefühlt ja auch nicht mehr. Dass die Strahlkraft von Automessen allgemein nachgelassen hat, war in den letzten Jahren allerorts zu spüren, auf dem Pariser Autosalon ebenso wie auf der IAA in München. Genf als erste große europäische Automesse des Jahres zog jedoch immer. „Der Genfer Salon gehörte zu meinen beliebtesten Automessen“, sagt beispielsweise Frank Mertens, Chefredakteur der Autogazette, und er kann als stellvertretend für zahllose weitere Fachjournalisten gelten. „Kurze Wege, eine entspannte, fast schon familiäre Atmosphäre - auf wenigen Messen kam man so gut mit den Herstellern ins Gespräch wie hier.“