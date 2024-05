Heißester April seit 140 Jahren in Hongkong

Am 27. April wurden in Hongkong nach Angaben der Wetterbehörde auch neue Tagesrekorde für die höchste Durchschnittstemperatur (28,8 Grad) und den höchsten Tiefstwert (27,7 Grad) verzeichnet. In den Jahren 1991 bis 2020 hatte die durchschnittliche Tagestemperatur im April zwischen 21,1 und 25,6 Grad gelegen.