Szenegastronom Martin Ho vor U-Ausschuss geladen

Kickls zweiter Auftritt

Ebenfalls am Dienstag steht dann die zweite Befragung Kickls am Programm. Die anderen Parteien sahen in seinem ersten Auftritt Mitte April ein „abgekartetes Spiel“ zwischen ihm und seinem Generalsekretär, Christian Hafenecker, der die FPÖ-Fraktion im Ausschuss führt.