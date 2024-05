9,4 Prozent mehr Anzeigen wegen Cyberkriminalität

Die Polizei in Österreich hat im vergangenen Jahr ein Plus von 9,4 Prozent in der Anzeigenstatistik bei Internetkriminalität registriert. Mit 65.864 Fällen 2023 setze sich der Aufwärtstrend bei Cybercrime weiter fort, wie Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts, und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei der Präsentation des Cybercrime-Lageberichts betonten. Betrugsdelikte machen den Löwenanteil der Anzeigen aus.