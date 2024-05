„Pannenhilfe wird erschwert“: ÖAMTC-Kritik an EU

„Pannenhilfe kostengünstig ermöglichen“

Deswegen informiert der ÖAMTC seit Montag im Rahmen einer Mitgliederaktion bei jeder Pannenhilfe und an allen Stützpunkten über die drohenden Konsequenzen und präsentiert dort die Möglichkeit, eine Meinung in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kundzutun. „Es geht dabei wirklich darum, auch in Zukunft eine sichere Pannenhilfe kostengünstig in der entsprechenden Zeit und mit entsprechender Erfolgswahrscheinlichkeit zu ermöglichen“, sagte Schmerold.