Saudi-Klub bestätigt: Benzema zu Real abgereist

66 Millionen Euro pro Jahr

Hintergrund: Benzema plagen seit seinem Wechsel in den Wüstenstaat im vergangenen Sommer immer wieder Verletzungsprobleme. Seit über vier Monaten wartet der Weltfußballer von 2021/22 auf ein Tor und steht deshalb gewaltig in der Kritik. Zumal sein Gehalt bis 2026 bei Al-Ittihad auf 66 Millionen Euro pro Jahr geschätzt wird. Ob der Franzose wirklich in einer Woche wieder in die Wüste zurückkehrt ...