Von Hund verletzt, Herrl bleibt auf Kosten sitzen

Schock für einen Hundebesitzer am Sonntagnachmittag in Linz-Kleinmünchen. Irgendwie schaffte es der kleine Yorkshire Terrier „Puppe“, von daheim auszubüxen. Als sein Herrl das bemerkte, musste der Hund gerade mit schweren Bissverletzungen vom Tierarzt behandelt werden. Was war passiert?