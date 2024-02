„Die Polizei hat uns nach Hundebiss ignoriert“

„Die Polizei hat uns eiskalt ignoriert, einfach gesagt, das ist ein Versicherungsfall und geht sie nichts an. Wir wurden vom Posten weggeschickt“, ärgert sich Lukas M. (35) aus Traun grün und blau. Was ist passiert? Seine Mutter hatte am Donnerstagnachmittag einen Spaziergang unternommen, den vierjährigen Mischlingsrüden „Guido“ äußerln geführt. In einer Kleingartensiedlung in Oedt endete der gemütliche Ausflug dann aber plötzlich dramatisch – und blutig.